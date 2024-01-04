После чемпионата мира: Милевский назвал самую большую сумму премиальных в карьере
Источник:канал Артема Милевского
Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский рассказал о самых больших своих премиальных в карьере. Он получил их после чемпионата мира в 2006 году.
Милевский рассказал, что получил 150 тысяч долларов после выступления на чемпионате мира-2006. Тогда "сине-желтые" пробились в четвертьфинал.
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Самый большой гонорар Милевского
"Наибольшие премиальные в карьере? После ЧМ-2006. 150 тысяч долларов.
Не 50, а 150 тысяч долларов мне дали за чемпионат мира. А ребята, кто играл все матчи в основном составе, там где-то под лям был, наверное", – сказал Милевский.
На своем Twitch-канале Милевский также рассказал о азартные игры. Он назвал, какую самую большую сумму проиграл в казино.
По его словам, это было 15 тысяч долларов. Однако он заметил, что потом "удалось отыграться". Он добавил, что обычно боялся много проиграть, поэтому вовремя останавливался.
Что известно о карьере бывшего игрока
- Артём Милевский играл за Динамо с 2002 по 2013 год, забив 87 голов в 278 матчах, в том числе девять в Лиге чемпионов.
- Он выиграл четыре чемпионских трофея УПЛ и однажды был лучшим бомбардиром. Кроме Динамо, он играл за Газиантепспор, Хайдук, СНК Сплит, Конкордию, Тосно, Динамо Брест, Кишварду и Минай. Милевский также сыграл 50 матчей за сборную Украины, забив 8 голов.