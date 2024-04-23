"Заскучал по нашим судьям": Милевский обругал судью в дебютном матче

Бывший форвард сборной Украины и киевского Динамо Артем Милевский успел соскучиться по футболу. Возвращение звезды состоялось в воскресенье, 21 апреля.

Легенда украинского футбола Артем Милевский возобновил футбольную карьеру. Звездный форвард присоединился к столичному медиафутбольному клубу IGNIS, пишет 24 Канал.

Читайте также Ответ Львову, – Милевский признался, как произошло его возвращение в футбол

Милевский напомнил о себе в дебютном матче

Дебют Артема за новую команду состоялся в матче против FC GFOX. Поединок завершился вничью 2:2.

39-летний футболист вышел на поле под десятым номером и с капитанской повязкой. В первом же поединке Милевский отдал голевую передачу.

Впрочем, колоритный нападающий запомнился не только игрой. Во время одного из эпизодов бывший динамовец начал что-то объяснять боковому судье. Разговор состоялся на повышенных тонах и с использованием нецензурных слов.

После матча Милевский объяснил свое поведение.

"Время идет. Заскучал по нашим судьям", – написал экс-звезда Динамо.

Видео 18+: Милевский высказал претензии арбитру

Возвращение Милевского в футбол