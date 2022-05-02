Милан вспомнил победный гол Шевченко, приведший к чемпионству: памятное видео
Источник:твиттер Милана
Андрей Шевченко больше 8 лет своей карьеры отдал Милану. Ровно 18 лет назад обладатель "Золотого мяча" привел "россонери" в очередное чемпионство в Серии А.
Хорошо помнят игру Шевченко
2 мая 2004 бывший наставник сборной Украины провел один из своих важных голов за Милан. Андрей Шевченко ударом головой привел "россонери" к 17-му в истории клуба чемпионства.
Стоит прочесть Возможно, это был мой последний день в Шахтере, – Де Дзерби намекнул на уход из клуба
Тогда в решающем матче украинский форвард отличился в воротах Ромы и совершил счет встречи 1:0. С тех пор прошло уже 18 лет, но Милан до сих пор благодарен Шевченко за преданные силы и помощь.
Итальянский гранд, захвативший лидерство Серии А в сезоне-2021/2022, опубликовал видео мяча украинца на своей странице в твиттере.
Видео памятного гола Шевченко за Милан
Карьера Шевченко в Милане
- Украинский нападающий дважды возвращался в клуб из Милана. В 1999-м Шевченко переехал в Италию, покинув родное киевское Динамо.
- Украинец отдал итальянскому клубу 7 лет, а уже в 2006 году надел футболку английского Челси.
- После двух лет в Лондоне Шевченко вернулся в Милан, но уже на правах аренды (28 августа 2008 по 30 июня 2009).
- Из "россонери" получил 5 трофеев.