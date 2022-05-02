Милан вспомнил победный гол Шевченко, приведший к чемпионству: памятное видео

Андрей Шевченко больше 8 лет своей карьеры отдал Милану. Ровно 18 лет назад обладатель "Золотого мяча" привел "россонери" в очередное чемпионство в Серии А.

Хорошо помнят игру Шевченко

2 мая 2004 бывший наставник сборной Украины провел один из своих важных голов за Милан. Андрей Шевченко ударом головой привел "россонери" к 17-му в истории клуба чемпионства.

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Тогда в решающем матче украинский форвард отличился в воротах Ромы и совершил счет встречи 1:0. С тех пор прошло уже 18 лет, но Милан до сих пор благодарен Шевченко за преданные силы и помощь.

Итальянский гранд, захвативший лидерство Серии А в сезоне-2021/2022, опубликовал видео мяча украинца на своей странице в твиттере.

Видео памятного гола Шевченко за Милан

Карьера Шевченко в Милане