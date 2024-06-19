Может пойти по пути Шевченка: Довбик ведет переговоры с клубом Серии А

Милан заинтересован подписать нападающего Жироны Артема Довбыка. Итальянский клуб уже начал переговоры по трансферу.

После успешного сезона в Жироне, за Артемом Довбыком начали охоту европейские гранды. В частности форвард сборной Украины недавно уже провел переговоры с Атлетико Мадрид.

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Милан также открыл охоту на Довбыка

На прошлой неделе руководство итальянского клуба связалось с украинским футболистом относительно возможного трансфера.

Сейчас Милан рассматривает различные варианты, чтобы усилить линию атаки. Кроме Артема Довбыка руководство планирует рассмотреть и другие кандидатуры.

В сезоне-2023/2024 Артем Довбик провел за Жирону 39 матчей, в которых забил 24 гола и отдал 10 результативных передач.

Напомним, что сейчас нападающий вместе со сборной Украины участвует в Евро-2024. Следующий матч команда сыграет с национальной командой Словакии 21 июня в 16:00 по киевскому времени.