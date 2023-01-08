Сонные "волки" огрызнулись: Рома совершила невероятный камбэк в матче с Миланом - видео голов

Подопечные Пиоли контролировали игру с Ромой и дважды забили в поединке. Впрочем, римляне смогли найти моменты для того, чтобы вырвать ничью.

Милан – Рома 2:2

Голы: Калулу, 30, Побега, 77 – Ибаньез, 87, Абрахам, 90+3.

В чемпионате Италии состоялся центральный матч 17 тура Серии А. В нем действующий чемпион страны Милан принимал претендента на место в зоне ЛЧ Рома. 24 канал.

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Действующие чемпионы Италии неплохо проходят по дистанции. Команда Пиоли перед началом тура была второй, но в субботу ее обогнал Ювентус. Однако победа над Ромой должна вернуть "россонери" на вторую ступеньку.

Римляне отчаянно пытаются бороться за место в топ-четверке. Подопечные Жозе Моуриньо занимают шестую строчку, имея четыре балла отрыва от четвертого Интера. Поэтому триумф на "Сан-Сиро" существенно улучшил бы позиции "волков".

Милан контролирует игру

Несмотря на все кадровые проблемы, Милан выглядел острее в отчетной игре. Чемпионы открыли счет в середине первого тайма. Помог в этом угловой. После подачи Тонали момент для удара нашел Калулу. Патрисиу был бессилен.

Видео гола Калулу:

У Ромы вообще ничего не клеилось в атаке. Абрахам и Дибала растворились, а усиливать приступ не было. Что и говорить, если Моуриньо выпускал на замену Матич и молодого форварда Тахировича.

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Милан же контролировал игру и дождался возможности отличиться во второй раз. Сделал это вышедший на замену хавбек Побега и удачно воспользовался передачей от Леау и рикошетом от оппонента.

Как забивал Побега:

Пробуждение "волков"

Лишь после второго пропущенного гости активизировались и нанесли первый выстрел в створ ворот. И он сразу оказался результативным! Это центрбек Ибаньез головой запер подачу с углового от Пеллегрини.

Гол Ибаньеза:

На кураже римляне побежали отыгрываться и добились своего. Уже на третьей компенсированной минуте после подачи со стандарта нашел момент для удара Матич. Его выстрел был отражен, но первым на добивании был Абрахам.

Спасительный мяч Ромы:

Этого Роми было достаточно, ведь ничья позволила остаться на расстоянии трех баллов от топ-четверки. В свою очередь "россонери" не вернулись на второе место, а лишь догнали Ювентус, уступая туринцам по разнице голов. До лидера Наполи теперь 7 очков.