Милан продолжает интересоваться Яремчуком: у клуба серьезные кадровые потери в атаке
Источник:Calciomercatonews
Итальянский Милан ищет разнообразные варианты усиления атакующей линии команды. В сфере их интересов продолжает быть украинский форвард Роман Яремчук.
Интерес со стороны топ-клуба Италии
Итальянский гранд переживает не лучшие времена. Милан имеет серьезные проблемы в атакующей линии.
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Тренерский штаб во главе со Стефано Пиоли не может рассчитывать сразу на двух нападающих – Златана Ибрагимовича и Оливье Жиру. Оба таранных форварда травмированы.
Такие дела могут заставить клуб искать усиления во время открытия ближайшего трансферного рынка. Шорт-лист "россонери" не обошелся без украинцев. В него входит нападающий Бенфики и сборной Украины Роман Яремчук.К слову. В матче отбора чемпионата мира-2022 Яремчук забил в ворота Финляндии (1:2).
Правда, португальский клуб хочет выручить за переход украинского футболиста немалую сумму – не менее 25 миллионов евро. Такие деньги могут оттолкнуть одного из лидеров Серии А. Если Яремчук продолжит отличаться результативностью за "орлов", то его стоимость увеличится еще в несколько раз.
- Милан после семи сыгранных туров идет на второй позиции, в его активе 19 очков. "Россонери" уступают лишь Наполи – 21 балл. Сразу за спиной подопечных Пиоли располагается Интер, которому не хватает лишь двух пунктов до Милана.
- Бенфика после восьми туров лидирует в чемпионате Португалии – 21 очко.
Карьера Яремчука в Бенфике
- В последний день июля 2021 года Роман Яремчук официально стал игроком Бенфики. Украинский игрок подписал контракт на 5 лет (до 30 июня 2026 года).
- В футболке "орлов" успел сыграть 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился 4 голами и таким же количеством ассистов.