Интерес со стороны топ-клуба Италии

Итальянский гранд переживает не лучшие времена. Милан имеет серьезные проблемы в атакующей линии.

Вот так Забарный может стать вторым в борьбе за звание "Golden Boy-2021"

Тренерский штаб во главе со Стефано Пиоли не может рассчитывать сразу на двух нападающих – Златана Ибрагимовича и Оливье Жиру. Оба таранных форварда травмированы.

Такие дела могут заставить клуб искать усиления во время открытия ближайшего трансферного рынка. Шорт-лист "россонери" не обошелся без украинцев. В него входит нападающий Бенфики и сборной Украины Роман Яремчук.

К слову. В матче отбора чемпионата мира-2022 Яремчук забил в ворота Финляндии (1:2).

Правда, португальский клуб хочет выручить за переход украинского футболиста немалую сумму – не менее 25 миллионов евро. Такие деньги могут оттолкнуть одного из лидеров Серии А. Если Яремчук продолжит отличаться результативностью за "орлов", то его стоимость увеличится еще в несколько раз.

Милан после семи сыгранных туров идет на второй позиции, в его активе 19 очков. "Россонери" уступают лишь Наполи – 21 балл. Сразу за спиной подопечных Пиоли располагается Интер, которому не хватает лишь двух пунктов до Милана.

Бенфика после восьми туров лидирует в чемпионате Португалии – 21 очко.

Карьера Яремчука в Бенфике