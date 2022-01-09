Милан мчится к чемпионству: "россонери" разгромили Венецию в Серии А – видеообзор

Милан после серии неудач одержал третью подряд победу в итальянской Серии А. На этот раз "россонери" на выезде обыграли Венецию в 21-м туре Серии А.

Венеция – Милан 0:3

Голы: Ибрагимович, 2, Эрнандес, 48, 59 (пен.)

Удаление: Свобода, 58 (Венеция)

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Поединок очень удачно начался для гостей, ведь провал Венеции в оборонке закончился голом Златана Ибрагимовича на второй минуте игры. Швед забивает голы каждый год с 1999-го.

"Россонери" имели немало моментов в первом тайме, чтобы увеличить свое преимущество. Однако второй гол болельщики в Венеции увидели только во втором тайме.

Тео Эрнандес продрался в штрафную соперника и несмотря на сопротивление защитника прошил голкипера. А через 11 минут левый защитник Милана установил итоговый результат.

Защитник хозяев Свобода получил удаление за игру рукой в штрафной, а Милан – право на пенальти. Именно Эрнандес и реализовал удар с точки.

Венеция – Милан 0:3 видеообзор

Благодаря победе Милан набрал 48 очков и возглавляет турнирную таблицу Серии А. Интер отстает на два очка, но имеет две игры в запасе.