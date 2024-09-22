Интер – Милан 1:2

Голы: Димарко, 28 – Пулишич, 10, Габбия, 89.

В чемпионате Италии состоялся центральный матч 5 тура сезона 2024-2025. В рамках Дерби делла Мадоннина между собой сошлись чемпион и вице-чемпион прошлого сезона – Интер и Милан, сообщает 24 Канал.

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Фонсека на волоске

Команды не лучшим образом начали этот сезон. Интер потерял очки в двух из четырех стартовых матчах, тогда как у Милана вообще была одна победа в пяти играх во всех турнирах.

Это поставило под угрозу увольнение главного тренера "россонери" Паулу Фонсека. Португалец лишь летом возглавил Милан, но в случае поражения от Интера мог досрочно покинуть свой пост.

Тем не менее, по классу Интер все равно превосходил своего соперника, поэтому ожидаемо захватил инициативу с первых минут. Но открыть счет удалось именно номинальным гостям.

Милан смог выйти вперед благодаря индивидуальному проходу от Пулишича, который не заметил трех оппонентов и поразил ворота Зоммера. Однако Интеру удалось довольно быстро вернуться в игре.

Ударный второй тайм Милана

На 28 минуте Лаутаро Мартинес вывел на ударную позицию Федерико Димарко. Фланговый защитник не подвел Интер, прошив Меньяна. Ожидалось, что после этого Интер начнет давить на соперника, но во втором тайме интереснее выглядел именно Милан.

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Подопечные Фонсеки нанесли аж восемь ударов по воротам Зоммера. Только после выстрелов Леау швейцарцу пришлось делать три сэйва, также были близки к голам Рейндерс, Абрахам и Окафор.

В конце концов фортуна таки повернулась к Милану лицом после такой настойчивости. За несколько минут до финального свистка Габбия головой замкнул подачу Рейндерса со штрафного и принес "россонери" победу.

Таким образом, Интер потерпел первое поражение в сезоне и упал аж на седьмое место в таблице Серии А. Команду Симоне Индзаги догнал как раз Милан, обе команды отстают на три балла от сенсационного лидера Торино. Похоже, что успех в дерби таки спас Паулу Фонсеку от увольнения.