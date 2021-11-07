Два пенальти и ливень моментов: Милан и Интер отыграли огненное дерби – видео

Милан и Интер встретились в дерби в рамках 12-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022. Домашний для Милана поединок завершился результативной ничьей.

Милан – Интер 1:1

Голы: Де Врей, 17 (авт.) – Чалханоглу, 11 (п)

Нереализованный пенальти: Мартинес, 27 (Интер)

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Действующий чемпион Италии Интер неудачно начал сезон и постепенно пытается исправить турнирное положение. "Черно-синие" в 12-м туре встречались с Миланом, который только один раз потерял очки в сезоне и лидирует в турнирной таблице.

Голевая "перестрелка" на старте матча

Подопечные Симоне Индзаги удачно вошли в группу, забив довольно быстрый гол. Франк Кессье в прямом смысле привез пенальти в собственные ворота. Удар с отметки уверенно реализовал экс-игрок Милана Хакан Чалханоглу.

Видео гола Чалханоглу

Преимущество Интера держалось всего 6 минут. "Красно-черные" сумели отыграться после автогола Де Врея. Защитник гостей пробил головой в борьбе с Томори после подачи Тонали.

Видео автогола Де Врея

В середине первого тайма "черно-синие" получили очередную прекрасную возможность выйти вперед. Балло-Туре потерял позицию и не успел за Матео Дармианом.

Игрок Милана решил остановить атаку соперника ценой фола – пенальти. На этот раз удар с отметки решил выполнить Мартинес. Чиприан Тетерушану "взял" одиннадцатиметровый.

До завершения первого тайма команды имели еще несколько возможностей отличиться. У Милана свою возможность упустил Леау, когда у Интера забивать могли Барелла и Мартинес.

Во втором тайме команда Симоне Индзаги продолжила доминировать и имела несколько возможностей вернуть преимущество. Однако острые удары Джеко, Мартинеса, Чалханоглу и Видаля не увенчались успехом.

Хозяева активнее провели завершение матча и могли вырвать победу. На 82 минуте Ибрагимович мощно пробил в нижний угол со штрафного, но Ханданович отбил мяч. На последней основной минуте Салемакерс дальним ударом попал в штангу.

После 12-и туров Милан набрал 32 очка, как и Наполи. Неаполитанский клуб удерживает первое место в турнирной таблице благодаря дополнительным показателям. Интер имеет 25 очков – 3-я строчка.