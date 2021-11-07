Кто покажет в Украине принципиальное дерби Милан – Интер

В воскресенье, 7 ноября, в чемпионате Италии состоится принципиальное дерби Милан – Интер. Украинские поклонники футбола смогут просмотреть этот матч онлайн.

Обе команды в этом сезоне претендуют на чемпионство. Милан подходит к этому матчу без какого-либо поражения в чемпионате, лишь однажды сыграв вничью. Поэтому делит первое место с Наполи.

Интер уже проигрывал и трижды сыграл вничью, но пока находится на третьем месте в турнирной таблице.

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В прямом эфире Derby della Madonnina или Derby di Milano в Украине будет транслировать платформа Megogo. Для просмотра следует оформить подписку "Максимальная" (299 гривен в месяц) или "Спорт" (199 гривен в месяц, куда входят всего 39 каналов).

Комментировать этот матч будут Вадим Скичко и Роман Бебех.

Матч Милан – Интер начнется в 21.45.