Обидві команди в цьом сезоні претендують на чемпіонство. Мілан підходить до цього матчу без жодної поразки в чемпіонаті, лише одного разу зігравши внічию. Тому ділить перше місце з Наполі.

Інтер вже програвав, і тричі зіграв внічию, але поки перебуває на третьому місці в турнірній таблиці.

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У прямому ефірі Derby della Madonnina або Derby di Milano в Україні транслюватиме платформа Megogo. Для перегляду слід оформити передплату "Максимальна" (299 гривень на місяць) або "Спорт" (199 гривень на місяць, куди входять лише 39 каналів.

Коментуватимуть цей матч Вадим Скічко та Роман Бебех.

Матч Мілан – Інтер розпочнеться о 21:45.