Первый гол на "Гудисон Парк", – Миколенко поблагодарил болельщиков за фантастическую поддержку
Источник:Инстаграм Виталия Миколенко
Украинский легионер Эвертона Виталий Миколенко открыл счет забитым голам в нынешнем сезоне. Знаменательное событие произошло на домашнем стадионе "ирисок".
В матче 11-го тура чемпионата Англии ливерпульский Эвертон сыграл вничью (1:1) с Брайтоном Де Дзерби. В составе "ирисок" голом отличился Виталий Миколенко.
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Миколенко доволен забитым голом
В дебюте матча украинский защитник оказался в штрафной "чаек" и со второй попытки отправил мяч в сетку ворот. Для Виталия этот гол стал первым на домашней арене Эвертона.
После поединка украинец поделился своими эмоциями от забитого гола.
Первый гол на "Гудисон Парк". Невероятные ощущения. Болельщики были фантастическими, как всегда,
– написал Миколенко в своем Инстаграмме.
- Отметим, что Виталий Миколенко защищает цвет Эвертона с 2022 года. За это время он сыграл за английский клуб 61 матч. На счету левого защитника два забитых мяча.
- В турнирной таблице чемпионата клуб Миколенко занимает 15 место, набрав 11 баллов в 11 матчах. Свой следующий поединок Эвертон сыграет 11 ноября. В этот день "ириски" встретятся на выезде с идущим на 10 месте Кристал Пэлес.