Тренер Эвертона сообщил о состоянии Миколенко: когда украинец появится на поле
Источник:ФК Эвертон
Защитник Эвертона Виталий Миколенко из-за болезни пропустил один поединок. Футболист сборной Украины почувствовал проблемы со здоровьем во время матча Премьер-лиги против Астон Виллы.
Украинец уже на 25-й минуте встречи попросил замену. Тогда тренер Эвертона Шон Дайч опроверг информацию о травме, отметив, что у Виталия "обычная болезнь".
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Миколенко вернулся к тренировкам
25-летний футболист пропустил поединок Кубка английской лиги, в котором "ириски" по пенальти уступили Саутгемптону (1:1, пен. 5:6). Эвертон вылетел из турнира на стадии 1/16 финала.
Перед следующим матчем в АПЛ наставник "ирисок" Шон Дайч прокомментировал состояние Миколенко. Тренер отметил, что Виталий вернулся к тренировкам.
Миколенко вернулся к тренировкам, только-только выздоровел от болезни. Надеемся, что она для него осталась позади,
– сказал Дайч.
Таким образом, в матче против Лестера можно надеяться на появление Миколенко в составе "мерсисайдцев".
Провальный старт сезона
- Напомним, что Эвертон крайне неудачно начал сезон. Команда Миколенко проиграла в четырех подряд поединках.
- В таблице АПЛ "ириски" расположились на последнем месте.
- Виталий Миколенко сыграл за Эвертон в новом сезоне 5 матчей: 4 в АПЛ и 1 в Кубке лиги против Донкастера (3:0).
- Поединок 5-го тура Премьер-лиги Лестер – Эвертон состоится в субботу, 21 сентября. Игра начнется в 17:00 по киевскому времени.