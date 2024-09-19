Тренер Эвертона сообщил о состоянии Миколенко: когда украинец появится на поле

Защитник Эвертона Виталий Миколенко из-за болезни пропустил один поединок. Футболист сборной Украины почувствовал проблемы со здоровьем во время матча Премьер-лиги против Астон Виллы.

Украинец уже на 25-й минуте встречи попросил замену. Тогда тренер Эвертона Шон Дайч опроверг информацию о травме, отметив, что у Виталия "обычная болезнь".

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Миколенко вернулся к тренировкам

25-летний футболист пропустил поединок Кубка английской лиги, в котором "ириски" по пенальти уступили Саутгемптону (1:1, пен. 5:6). Эвертон вылетел из турнира на стадии 1/16 финала.

Перед следующим матчем в АПЛ наставник "ирисок" Шон Дайч прокомментировал состояние Миколенко. Тренер отметил, что Виталий вернулся к тренировкам.

Миколенко вернулся к тренировкам, только-только выздоровел от болезни. Надеемся, что она для него осталась позади,

– сказал Дайч.

Таким образом, в матче против Лестера можно надеяться на появление Миколенко в составе "мерсисайдцев".

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