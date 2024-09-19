Українець вже на 25-й хвилині зустрічі попросив заміну. Тоді тренер Евертона Шон Дайч спростував інформацію про травму, зазначивши, що у Віталія "звичайна хвороба".

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Миколенко повернувся до тренувань

25-річний футболіст пропустив поєдинок Кубка англійської ліги, в якому "іриски" по пенальті поступилися Саутгемптону (1:1, пен. 5:6). Евертон вилетів з турніру на стадії 1/16 фіналу.

Перед наступним матчем в АПЛ наставник "ірисок" Шон Дайч прокоментував стан Миколенка. Тренер зазначив, що Віталій повернувся до тренувань.

Миколенко повернувся до тренувань, тільки-но видужав від хвороби. Сподіваємося, що вона для нього залишилася позаду,

– сказав Дайч.

Таким чином, у матчі проти Лестера можна сподіватися на появу Миколенка у складі "мерсісайдців".

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