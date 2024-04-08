Маэстро подкатов: Миколенко вошел в команду тура АПЛ после долгожданной победы Эвертона

Состоялись все матчи 32-го тура АПЛ-2023/2024. В одном из поединков Эвертон дома справился с Бернли.

Единственный и победный гол во встрече был забит в конце первого тайма. Его автором стал 27-летний Доминик Калверт-Льюин. Следует отметить, что с 67-й минуты гости играли в меньшинстве после удаления центрбека Дара О'Ши.

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Украинец держит высокий уровень игры

Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и провел весь матч за Эвертон. Для украинца этот поединок стал 31-м в текущем сезоне-2023/2024, в которых он забил 2 гола.

"Ириски" впервые победили в 2024-м году в рамках АПЛ. До этого последняя победа Эвертона датирована еще 16 декабря 2023-го года, когда клуб Миколенко обыграл на выезде этого же соперника 0:2. После этого была победа разве что в Кубке Англии (третий круг) над Кристал Пэлас 1:0 (17 января 2024-го года).

Благодаря этой победе и хорошей игре Миколенко попал в "Команду 32-го тура АПЛ" по версии авторитетного статистического портала WhoScored.

Виталий получил оценку 7.47. В поединке против Бернли украинский защитник показал 100-процентный показатель удачных подкатов (5 из 5-ти), совершил 5 подборов и один отбор мяча.

Украинец стал единственным представителя Эвертона в этой команде и единственным игроком из Украины.



Миколенко – в команде 32-го тура АПЛ / Фото WhoScored

Напомним, что Миколенко выступает за Эвертон с января 2022-го года. В футболке английского клуба уже провел всего 82 матча (3 гола). Его контракт с "ирисками" рассчитан до конца июня 2026-го года.