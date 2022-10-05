Рядом с Голландом и Де Брюйне Миколенко попал в символическую сборную тура АПЛ

Статистический портал WhoScored подвел итоги 8-го тура Английской Премьер-лиги. Определилась символическая команда этого тура.

Среди лучших

В топ-11 лучших по итогам 8 тура АПЛ не обошлось без украинского следа. И это не Александр Зинченко. В символическую сборную вошел левый защитник Эвертона Виталий Миколенко.

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Украинский футболист провел весь выездной матч Эвертона против Саутгемптона. "Ириски" выдали ударную 2-минутку и вырвали победу со счетом 1:2, хотя пропустили первыми.

Миколенко не отличился результативными действиями, но уверенно действовал на своем фланге. Украинец принял участие во всех матчах АПЛ в сезоне-2022/2023.

Виталий стал единственным игроком Эвертона, попавшим в символическую команду тура. Больше всего здесь игроков МанСити, разгромивших МЮ в голевой перестрелке 6:3, целых три футболиста: Кевин де Брюйне. Эрлинг Голланд и Джек Грилиш.



Символическая сборная 8-го тура АПЛ / Скриншот из WhoScored

Добавим, что за 8 тур Эвертон набрал 10 очков и идет лишь 11 в турнирной таблице АПЛ. В следующем матче "ириски" сыграют дома против Манчестер Юнайтед (9 октября).