Полтора года дискомфорта: Миколенко назвал проблему, что беспокоила его после перехода в Эвертон

Виталий Миколенко по-настоящему раскрылся в футболке Эвертона в текущем сезоне-2023/2024. Украинец стал одним из лидеров английского клуба, но с самого старта выступлений в АПЛ не все было так гладко.

Виталий Миколенко в январе 2022 года перешел из киевского Динамо в ливерпульский Эвертон. Он почти сразу стал основным игроком команды, однако свой лучший уровень начал демонстрировать в сезоне-2023/2024, за что получил много комплиментов от главного тренера "ирисок".

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Повреждение не позволяло демонстрировать максимум

Украинский защитник рассказал, что этому есть объяснение. У Миколенка была проблема со здоровьем, которая беспокоила его почти с момента трансфера в Эвертон. В январе 2022 года Виталий почувствовал сильнейшую боль во время тренировки, которая заставила опуститься его на колени. Медицинский штаб долгое время помогал справляться с дискомфортом, но проблема оставалась.

Я чувствовал дискомфорт около 18 месяцев... Сейчас я чувствую себя более комфортно и хорошо, чем когда-либо раньше. Сейчас я чувствую себя на 100 процентов, но в будущем, думаю, смогу стать еще лучше.



С той тренировки у меня болело бедро. Я только присоединился к клубу, когда это произошло и, конечно, мне хотелось играть. К счастью, я все еще мог играть и справился с этой проблемой, но я не мог делать некоторые вращения и не имел полного диапазона движений,

– рассказал Миколенко.

Проблема была решена окончательно только в последнее межсезонье с помощью специалиста из Лондона. Виталий пропустил старт кампании-2023/2024, но теперь чувствует себя хорошо, что отражается на футбольном поле, ведь он уже трижды попадал в команды недели в АПЛ, а эксперты его отметили в сборной недооцененных талантов сезона.

"Я пропустил конец прошлого сезона из-за другой травмы, у меня были проблемы с квадрицепсом, но когда я явился в сборную, проблема со бедром обострилась. В общем я испытывал дискомфорт около 18 месяцев, потом я обратился к специалисту, который действительно помог мне. В результате я пропустил предсезонный сбор летом, но теперь проблема полностью решена.

Всегда сложно пропустить предсезонку, потому что нужно догнать уровень других игроков. После предсезонки я постепенно возвращался к тренировкам, но пропустил первые четыре игры из-за окончания реабилитации и из-за того, что не был в форме.

В начале сезона мне было нелегко, пришлось набраться терпения. Мы не очень хорошо начали этот сезон, и было досадно, что я не мог помочь команде, но теперь я снова чувствую себя самим собой, а также чувствую, что теперь это моя футбольная семья,

– заявил Миколенко.

Отметим, что с момента перехода в Англию Виталий Миколенко сыграл за Эвертон 66 матчей, в которых отличился тремя голами.

. Следующий поединок "ириски" проведут 16 декабря в 19:30 против Бернли. Сейчас Эвертон занимает 17-е место в АПЛ из-за снятия 10 очков за финансовые нарушения (без санкций был бы 10-м). В последних пяти матчах команда одержала четыре победы.