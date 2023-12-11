Левый фланг защиты снова украинский: названа команда 16-го тура в АПЛ

В воскресенье, 10 декабря, завершился шестнадцатый тур Английской Премьер-лиги. По его итогам, известный статистический портал WhoScored составил символическую сборную.

Больше всего представителей в ней из Тоттенхэма. Четыре игрока "шпор" там оказались благодаря разгромной победе над Ньюкаслом со счетом 4:1.

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Миколенко стал лучшим левым защитником 16-го тура в АПЛ

Место там нашлось и футболисту сборной Украины. После четырех туров украинского доминирования на левом фланге обороны в АПЛ была небольшая пауза в 2 недели, которая уже закончилась. Виталий Миколенко мощно провел матч против Челси, за что получил отметку 7.8, что стало лучшим показателем в лиге на данной позиции.

В течение матча украинец сделал 6 выносов, дважды заблокировал удары соперника, 1 раз перехватил мяч, выполнил 7 отборов и выиграл одну верховую дуэль. Также на счету Миколенка 50 касаний мяча, 11 из 18 точных передач и 1 удар по воротам.

Лучшим же в туре стал капитан Тоттенхэма Сон Хин Мин. Он забил гол и отдал 2 ассиста, что помогло "шпорам" прервать 5-матчевую безвыигрышную серию в АПЛ. За это левый вингер был оценен в 9.5 балла.



Миколенко попал в команду недели в АПЛ / скриншот с сайта Whoscored.com

. Таким образом, украинцы становились лучшими левыми защитниками в пяти из последних семи туров АПЛ. Трижды это удавалось Виталию Миколенку и дважды Александру Зинченку.

Следующий матч, в котором Виталий Миколенко сможет снова претендовать на признание, состоится 16 декабря. В этот день Эвертон на выезде будет играть с Бернли, начало встречи в 19.30.