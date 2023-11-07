В компании со звездами Челси и МанСити: игрок сборной Украины попал в команду недели в АПЛ
Источник:WhoScored
В понедельник, 6 ноября, завершился одиннадцатый тур Английской Премьер-лиги. По его итогам известный статистический портал WhoScored составил символическую сборную.
Больше всего представителей в команде тура оказалось из Челси. Это произошло благодаря уверенной победе над Тоттенхемом со счетом 4:1, позволившей "синим" подняться на десятое место в турнирной таблице АПЛ.
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Миколенко второй раз подряд попал в команду недели АПЛ
Что приятно, в символической команде нашлось место и украинскому футболисту. Левый защитник Эвертона Виталий Миколенко стал лучшим на своей позиции в одиннадцатом туре.
В матче против Брайтона он отметился вторым взятием ворот в своей карьере в АПЛ, а также надежно проявил себя в защите, на счету Миколенка 3 выноса мяча, по 2 перехвата и отбора. За это он получил отметку в 7.7 балла.
Лучшим же в туре стал вингер Манчестер Сити Жереми Доку. Бельгиец забил 1 гол и отдал 4 ассиста в матче против Борнмута, за что получил максимальную оценку.
Миколенко попал в команду недели в АПЛ / скриншот с сайта Whoscored.com
Следующий матч, в котором Миколенко может продолжить свою серию, Эвертон сыграет 11 ноября против Кристал Пелес. Матч начнется в 17.00.