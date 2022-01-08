Миколенко попал в стартовый состав Эвертона на первый матч
8 января 2022 , 18:41Читати новину українською
Источник:твиттер Эвертона
Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в старте английского Эвертона на матч Кубка Англии. Игра состоится 8 января.
Эвертон сыграет против Халла на выезде матч 1/31 финал Кубка Англии. Игра начнется в 19:30.
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Миколенко этот матч начнет в старте на позиции левого защитника. Именно фотографией Миколенко в Эвертоне проиллюстрировали стартовый состав на этот матч.
Зато другой новичок команды Паттерсон остался в запасе.
Что касается главного конкурента Миколенко – француза Люки Диня, то его нет в заявке на этот матч. Вполне вероятно, что он покинет "ирисок" во время этого трансферного окна.