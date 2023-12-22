В одной компании с Холандом: украинец попал в сборную чемпионата АПЛ

22 декабря 2023, 22:22
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Источник:

WhoScored

Защитник Эвертона Виталий Миколенко в первой части чемпионата Англии смог удивить специалистов и любителей футбола. Неудивительно, что украинец регулярно попадает во всевозможные сборные АПЛ.

Статистический портал WhoScored подвел итоги сыгранных 17 туров АПЛ и сформировал сборную лучших игроков. В заветную одиннадцатку попал Виталий Миколенко, ставший лучшим левым защитником лиги.

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Игрок сборной Украины среди лучших в АПЛ

Миоленкополучил от аналитиков оценку 7,17 балла. Это самый лучший показатель среди игроков его амплуа.

В число "сборников" АПЛ попали звезды мирового футбола: Эрлинг Голанд (Манчестер Сити), Букайо Сака (Арсенал), Андре Онана (Манчестер Юнайтед) и другие. Тем приятнее, что в списке присутствует представитель Украины.

Миколенко в сборной АПЛ / WhoScored

Отметим, что лучшими игроками АПЛ в настоящее время являются вингеры "канониров" Букайо Сака и Жереми Доку из Манчестер Сити. Эти футболисты имеют оценку 7,61 балла.

Феерический сезон Миколенко

  • Напомним, что Виталий Миколенко в нынешнем сезоне Премьер-лиги сыграл 13 матчей и забил 2 гола.
  • Благодаря надежной игре Миколенко Эвертон сумел прийти в себя после снятия 10 очков и покинуть зону вылета.
  • Сейчас Виталий оправился от повреждения. По словам главного тренера "ирисок" Шона Дайча, украинец снова в строю.
  • Свой следующий матч Эвертон сыграет 23 декабря против Тоттенхэма.
Автор: Сергій Шаховець