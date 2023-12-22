В одной компании с Холандом: украинец попал в сборную чемпионата АПЛ
Источник:WhoScored
Защитник Эвертона Виталий Миколенко в первой части чемпионата Англии смог удивить специалистов и любителей футбола. Неудивительно, что украинец регулярно попадает во всевозможные сборные АПЛ.
Статистический портал WhoScored подвел итоги сыгранных 17 туров АПЛ и сформировал сборную лучших игроков. В заветную одиннадцатку попал Виталий Миколенко, ставший лучшим левым защитником лиги.
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Игрок сборной Украины среди лучших в АПЛ
Миоленкополучил от аналитиков оценку 7,17 балла. Это самый лучший показатель среди игроков его амплуа.
В число "сборников" АПЛ попали звезды мирового футбола: Эрлинг Голанд (Манчестер Сити), Букайо Сака (Арсенал), Андре Онана (Манчестер Юнайтед) и другие. Тем приятнее, что в списке присутствует представитель Украины.
Миколенко в сборной АПЛ / WhoScored
Отметим, что лучшими игроками АПЛ в настоящее время являются вингеры "канониров" Букайо Сака и Жереми Доку из Манчестер Сити. Эти футболисты имеют оценку 7,61 балла.
Феерический сезон Миколенко
- Напомним, что Виталий Миколенко в нынешнем сезоне Премьер-лиги сыграл 13 матчей и забил 2 гола.
- Благодаря надежной игре Миколенко Эвертон сумел прийти в себя после снятия 10 очков и покинуть зону вылета.
- Сейчас Виталий оправился от повреждения. По словам главного тренера "ирисок" Шона Дайча, украинец снова в строю.
- Свой следующий матч Эвертон сыграет 23 декабря против Тоттенхэма.