В одной компании с Холандом: украинец попал в сборную чемпионата АПЛ

Защитник Эвертона Виталий Миколенко в первой части чемпионата Англии смог удивить специалистов и любителей футбола. Неудивительно, что украинец регулярно попадает во всевозможные сборные АПЛ.

Статистический портал WhoScored подвел итоги сыгранных 17 туров АПЛ и сформировал сборную лучших игроков. В заветную одиннадцатку попал Виталий Миколенко, ставший лучшим левым защитником лиги.

Читайте также Украинцы будут зажигать на Рождество и Новый Год в Англии: расписание матчей наших легионеров в АПЛ

Игрок сборной Украины среди лучших в АПЛ

Миоленкополучил от аналитиков оценку 7,17 балла. Это самый лучший показатель среди игроков его амплуа.

В число "сборников" АПЛ попали звезды мирового футбола: Эрлинг Голанд (Манчестер Сити), Букайо Сака (Арсенал), Андре Онана (Манчестер Юнайтед) и другие. Тем приятнее, что в списке присутствует представитель Украины.

Миколенко в сборной АПЛ / WhoScored

Отметим, что лучшими игроками АПЛ в настоящее время являются вингеры "канониров" Букайо Сака и Жереми Доку из Манчестер Сити. Эти футболисты имеют оценку 7,61 балла.

Феерический сезон Миколенко