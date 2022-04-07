Миколенко отримав найвищу оцінку серед захисників Евертона за версією WhoScored

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко сыграл полный матч против Бернли. К сожалению, клуб украинца уступил сопернику.

Миколенко снова среди лучших

WhoScored оценил игру Миколенко в 6,8 балла, SofaScore – в 6,6. Это самые лучшие оценки среди защитников ливерпульского клуба.

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Украинец уже второй раз подряд получает самые высокие оценки среди защитников "ирисок".

За 90 минут Миколенко заработал пенальти, 70 раз коснулся мяча, отдал 1 ключевой пас и 21 точную передачу в целом (64%), однажды обыграл соперника (50%) и дважды был обыгран, сделал 2 отбора (50%), дважды вынес мяч и 1 раз потерял.

Победить клубу украинца уже не удалось. Бернли совершил камбэк в матче с Эвертоном, преодолев "ирисок" со счетом 3:2.



Статистика украинца / Фото с WhoScored