Миколенко знову серед найкращих

WhoScored оцінив гру Миколенка в 6,8 бала, SofaScore – в 6,6. Це найкращі оцінки серед захисників ліверпульського клубу.

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Українець вже вдруге поспіль отримує найвищі оцінки серед захисників "ірисок".

За 90 хвилин Миколенко заробив пенальті, 70 разів торкнувся м’яча, віддав 1 ключовий пас та 21 точну передачу загалом (64%), одного разу обіграв суперника (50%) та двічі був обіграний, зробив 2 відбори (50%), двічі виніс м’яч та 1 раз його втратив.

Перемогти клубу українця вже ж таки не вдалося. Бернлі здійснив камбек у матчі з Евертоном, здолавши "ірисок" з рахунком 3:2.



Статистика українця / Фото з WhoScored