Успеет ли восстановиться к Евро-2024: Миколенко назвал точную дату возвращения к тренировкам

Уже 14 июня начнется чемпионат Европы по футболу. Перед ним сборная Украины проведет тренировочный сбор, во время которого сыграет 3 товарищеских матча.

В заявку "сине-желтых" попал и левый защитник Эвертона Виталий Миколенко. Он сейчас восстанавливается от травмы, которую получил в конце апреля в матче против Ливерпуля.

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Миколенко близок к возвращению

Игрок "ирисок" прокомментировал свое повреждение и рассказал, когда должен вернуться к тренировкам в общей группе.

Я очень сильно подвернул ногу. Когда выбежали наши врачи, я сказал, что нужна замена, но потом лед приложили и стало лучше. Также болельщики начали петь песни, подбадривать. Я вышел за поле, пробежался, немного болело. Уже на поле понял, что по прямой я могу бежать, а при изменении траектории понял, что нужна замена. Ребров постоянно спрашивает как я. С 30 мая у меня по плану работа с мячом и 4 июня выход в общую группу. Посмотрим, как оно будет,

– заявил Миколенко.

Также защитник поделился ожиданиями от выступления сборной Украины на чемпионате Европы. Он заявил, что нужно будет постепенно двигаться от матча к матчу и ставить на каждую игру максимальные цели:

"Давайте начнем с первой игры, затем второй и затем третьей. Загадывать наперед в таком турнире сложно. Каждая игра будет очень сложной. Вспомните матч против Северной Македонии. Все хотят выигрывать и показать себя. Шаг за шагом. Я еще не смотрел матчи наших соперников. Когда будем готовиться, то сможем оценить уровень соперников".

. Первый матч на Евро-2024 сборная Украины проведет 17 июня против Румынии. Также в группе E команде Реброва будет противостоять Бельгия и Словакия.

Напомним, что до этого "сине-желтые" проведут 3 контрольных поединка. Соперниками нашей сборной станут: Германия (3 июня), Польша (7 июня) и Молдова (11 июня).