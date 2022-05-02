Миколенко мог забить дебютный гол за Эвертон: видео невероятного промаха

Эвертон продолжает бороться за сохранение прописки в элите, поэтому каждое очко для ирисок на вес золота. 1 мая клуб Виталия Миколенко принимал Челси.

Промахнулся с убийственной позиции

Виталий Миколенко вышел в стартовом составе Эвертона и провел на поле все 90 минут. На 46-й минуте был забит единственный мяч во встрече, принесший хозяевам неожиданную победу над Челси с минимальным счетом 1:0, пишет 24 канал.

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Однако в матче могло быть гораздо больше голов. Во втором тайме свой момент из убийственной позиции упустил украинский защитник. Партнера по команде после вброса из аута вывели Миколенко почти лицом к лицу с голкипером "аристократов". Но Виталий ударил по воробьям на трибуны.

22-летний левый защитник провел свой 9-й матч в футболке Эвертона в АПЛ. Пока не отличался результативными действиями.

Украинец заставил схватиться всех болельщиков за головы, а Фрэнка Лэмпарда привел в отчаяние. У Миколенко была прекрасная возможность забить дебютный гол за Эвертон и принести "ирискам" более убедительную победу над Челси.

Победа не позволила Эвертону выйти из зоны вылета, но "ириски" смогли приблизиться к выходу со дна таблицы АПЛ. До Лидса, который идет 17-м, отставание всего в два очка. Сейчас в активе клуба украинца 32 пункта.

Видеообзор матча (безумный промах Николенко с 1:11)