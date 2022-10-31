Как сообщает журналист The Athletic Дэвид Орштейн, новоиспеченный коуч "чаек" Роберто Де Дзерби является инициатором перехода украинского центрального защитника Николая Матвиенко в свой клуб.

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Де Дзерби, который работал с Матвиенко в Шахтере, всегда высоко оценивал перспективы своего подопечного. После победы над Динамо в Суперкубке Украины 2021, тогдашний наставник "горняков" высказался о футболисте: "Матвиенко и сам не осознает, насколько он силен".

Брайтон играет по схеме 3-4-3, а вероятным конкурентом Матвиенко станет Адам Вебстер, который располагается левее всех центральных защитников. Также из-за отсутствия на матч против Челси (4:1) травмированного основного правого защитника Джоэла Велтмана, Брайтон был вынужден перестроиться на схему 4-2-3-1. Это свидетельствует о нехватке центральных защитников в составе "чаек", которым Де Дзерби доверяет, с чем Матвиенко и должен помочь.

Transfermarkt оценивает украинского игрока в 11 миллионов евро, а его контракт с Шахтером истекает летом 2025 года.

Напомним, что Матвиенко летом также интересовался нидерландский Аякс.