Вратарь даже не дернулся: Дания сказочным голом отметилась в воротах России – видео

Сборные Дании и России вечером 21 июня встречаются в решающем матче группы B. Футболистам Дании удалось открыть счет в принципиальном поединке.
Гениальный гол Дании
Дания неуверенно начала поединок, но уже в середине тайма завладела инициативой. На 38 минуте Дания воплотила преимущество в гол.
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Игрок Сампдории Миккель Дамсгор подобрал мяч перед штрафной России и решился на дальний удар. 20-летний хавбек решил выполнить удар на технику, которая его не подвела.
Дамсгор попал в верхний угол. Вратарь России Матвей Сафонов даже не дернулся и ничем не смог помочь партнерам.
Видео гола Дамсгора
- После первого тайма матча на "Паркене" в Копенгагене Дания побеждает Россию со счетом 1:0. Сейчас этот результат выбивает Россию из Евро-2020 и повышает шансы Украины сыграть в 1/8 финала.