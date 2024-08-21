Клуб Зинченко предложил новое соглашение главному тренеру Микелю Артети

Арсенал планирует продлить контракт с главным тренером команды Микелем Артетой. Срок соглашения испанского специалиста с "канонирами" истекает в 2025 году.

Отношения Микеля Артеты с руководством лондонского клуба довольно прочные. Клуб готов предложить испанцу новый контракт сроком на 2 года.

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Достижения Артеты в Арсенале

Микель Артета был помощником Пепа Гвардиолы в Манчестер Сити. Впоследствии, в 2019 году 42-летний испанец покинул "горожан" и стал главным тренером Арсенала.

"Канониры" выбрали стратегию основой которой полное доверие главному тренеру команды. После нескольких лет перестройки Арсенала, испанский специалист вывел команду на новый уровень.

Под руководством Микеля Артеты лондонцы в 2020 году торжествовали в Кубке Англии и дважды побеждали в Суперкубке страны. В АПЛ ситуация несколько сложнее, команда испанца дважды подряд финишировала второй, пропустив каждый раз вперед Манчестер Сити.

В первом туре Английской Премьер-Лиги Арсенал уверенно обыграл Вулверхэмптон со счетом 2:0. В следующем туре чемпионата Англии команда, в которой играет Александр Зинченко, поедет в гости к Астон Вилле – 25 августа.