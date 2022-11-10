Украинец Михайлюк сыграл лучший матч за новый клуб в НБА: видео роскошных бросков

В ночь на 10 ноября в США прошли матчи регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Нью-Йорк Святослава Михайлюка сыграл на выезде против Бруклина.

Украинский форвард Нью-Йорка Святослав Михайлюк провел лучший матч в составе новой команды.

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25-летний баскетболист появился на паркете в концовке поединка против Бруклина. За три минуты, которыми располагал украинец, он набрал 6 очков. Святослав выполнил два трехочковых броска и они оказались результативными. Правда, это не помогло его команде, которая уступила Бруклину (85:112).

Видео бросков Михайлюка

Это был третий матч Михайлюка в составе Нью-Йорка. В дебютном поединке против Детройт Пистонс (130:106) Святослав сыграл две минуты и набрал три очка. Во втором матче против Миннесота Тимбервулвз он получил меньше минуты игрового времени и результативными действиями не отличился.

Святослав Михайлюк присоединился к Нью-Йорку в сентябре этого года. Это пятый сезон украинца в НБА. После 11 матчей в новом сезоне Нью-Йорк занимает девятое место в Восточной конференции.