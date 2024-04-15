Украинский баскетболист повторил личный рекорд результативности в НБА: видео перформанса

В воскресенье, 14 апреля, состоялись матчи последнего тура регулярного чемпионата НБА. В одном из них Бостон Селтикс на своей площадке принимал Вашингтон Уизардс.

Хозяева одержали победу со счетом 132:122. Этот поединок стал особенным для игрока сборной Украины Святослава Михайлюка, пишет 24 Канал.

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Исторический матч для украинца

Он второй раз в сезоне вышел в старте Бостона, который заранее гарантировал себе первое место Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. И уже в стартовой четверти Михайлюк побил личный рекорд результативности в сезоне-2023/2024, набрав 12 очков. До этого его лучшим результатом оставались 9 очков, которые Святослав забросил трижды в течение нынешней кампании.

Однако это было только начало. После этого украинец значительно улучшил свою статистику, в итоге набрав 26 баллов, к которым добавил по 5 подборов и результативных передач.

Таким образом Святослав Михайлюк повторил личный рекорд результативности в НБА на протяжении всей карьеры. Столько же очков он набирал в матче предыдущего сезона в матче между Шарлотт и Торонто. Также 26-летний баскетболист забросил 6 трехочковых за матч, что является новым рекордом для нашего земляка на уровне НБА.

Результативные действия Михайлюка в матче с Вашингтон Уизардс: смотрите видео

Что известно о Святославе Михайлюке