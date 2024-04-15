Господарі здобули перемогу з рахунком 132:122. Цей поєдинок став особливим для гравця збірної України Святослава Михайлюка, пише 24 Канал.
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Історичний матч для українця
Він вдруге в сезоні вийшов у старті Бостона, який заздалегідь гарантував собі перше місце Східної конференції за підсумками регулярного чемпіонату. І вже у стартовій чверті Михайлюк побив особистий рекорд результативності в сезоні-2023/2024, набравши 12 очок. До цього його найкращим результатом залишалися 9 очок, які Святослав закидував тричі протягом нинішньої кампанії.
Проте це був тільки початок. Після цього українець значно покращив свою статистику, в підсумку набравши 26 балів, до яких додав по 5 підбирань та результативних передач.
Таким чином Святослав Михайлюк повторив особистий рекорд результативності в НБА протягом усієї кар'єри. Стільки ж очок він набирав у матчі попереднього сезону в матчі між Шарлотт і Торонто. Також 26-річний баскетболіст закинув 6 триочкових за матч, що є новим рекордом для нашого земляка на рівні НБА.
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Що відомо про Святослава Михайлюка
- Гравець збірної України, який розпочинав свою кар'єру в рідних Черкаських мавпах
- Після цього 4 роки навчався в Канзасі, де грав за команду університету
- Закінчивши навчання, за підсумками драфту-2018, потрапив у НБА, де проводить свій шостий сезон
- За цей час він виступав за Лос-Анджелес Лейкерс, Детройт Пістонс, Оклахома-Сіті Тандер, Торонто Репторз, Нью-Йорк Нікс, Шарлотт Горнетс і Бостон Селтікс
- У сезоні-2023/2024 вдруге в кар'єрі пробився з командою у плей-оф НБА.