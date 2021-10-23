Михайлюк помог Торонто победить, Лень дебютировал в новом сезоне НБА: видео
Источник:24 канал
Защитник Торонто Рэпторс Святослав Михайлюк и центровой Сакраменто Кингз Алексей Лень набрали по восемь очков в матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.
Бостон – Торонто 83:115 (23:23 24:28, 17:33, 19:31)
Святослав Михайлюк за 14 минут набрал 8 очков (2 из 5 с игры, 2 из 4 трехочковых, 2 из 2 с линии штрафных), собрал 3 подбора и совершил 3 потери. Показатель полезности украинца составил "+11".
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Следующий матч в регулярном чемпионате Торонто проведет 24 октября против Далласа.
Бостон – Торонто видеообзор
Сакраменто – Юта 101:110 (26:24, 26:22, 28:35, 21:29)
Другой украинец Алексей Лень дебютировал в новом сезоне за Сакраменто. За 23 минуты на паркете набрал 8 очков (1-2 с игры, 6-8 штрафные), сделал 4 подбора и 1 блок-шот.
С украинцем на площадке Сакраменто проиграл Юте 12 очков – это второй худший показатель полезности в команде.
Сакраменто – Юта видеообзор