Бостон – Торонто 83:115 (23:23 24:28, 17:33, 19:31)

Святослав Михайлюк за 14 хвилин набрав 8 очок (2 з 5 з гри, 2 з 4 триочкових, 2 з 2 з лінії штрафних), зібрав 3 підбирання та здійснив 3 втрати. Показник корисності українця склав "+11".

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Наступний матч у регулярному чемпіонаті Торонто проведе 24 жовтня проти Далласа.

Бостон – Торонто відеоогляд

Сакраменто – Юта 101:110 (26:24, 26:22, 28:35, 21:29)

Інший українець Олексій Лень дебютував в новому сезоні за Сакраменто. За 23 хвилини на паркеті набрав 8 очок (1-2 з гри, 6-8 штрафні), зробив 4 підбирання та 1 блок-шот.

З українцем на майданчику Сакраменто програв Юті 12 очок – це другий найгірший показник корисності в команді.

Сакраменто – Юта відеоогляд