Защитник сборной Украины стал "джокером" Динамо, оформив дубль из ассистистов в еврокубках: видео

Состоялись все матчи 1-го тура группового раунда Лиги конференций. Луганская Заря смогла отобрать очки у фаворита группы Гента, но у украинских болельщиков был еще один повод для радости.

21 сентября свой стартовый поединок в групповом раунде провело загребское Динамо. Хорваты принимали казахстанскую Астану. Хозяева без проблем разгромили соперника 5:1, пишет 24 Канал.

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Прекрасный выход из замены

Первая часть встречи завершилась с минимальной победой загребцев 1:0. Автором единственного гола стал Бруно Петкович, реализовавший пенальти. Все остальные пять голов влетели в ворота уже во втором тайме.

Наш Богдан Михайличенко начал матч в запасе Динамо и вышел на поле всего на 83-й минуте. Но и этого хватило украинцу, чтобы стать "джокером" команды. Уже через две минуты Михайличенко ассистировал Антонио Марина. Богдан точно подал на голову одноклубника, который увеличил преимущество динамовцев уже до 4:1. Марин сразу побежал поблагодарить украинского защитника за отличную передачу.

На этом украинский левый защитник не остановился. Уже в компенсированное время матч Богдан оформил дубль среди голевых передач. На этот раз Михайличенко ассистировал Тибору Халиловичу, забившему красивый гол из-за пределов штрафной.

Халилович установил окончательный счет в матче – 5:1, разгромная победа Динамо Загреб над Астаной.

Отметим, что это первые результативные действия Михайличенко в 11 сыгранных матчах за хорватский коллектив. Напомним, что Богдан выступает за Динамо с конца июля 2023, когда на правах свободного агента перешел из донецкого Шахтера.

Благодаря этой победе Динамо возглавило группу "С". Свои три балла в 1-м туре набрала Виктория Пльзень, обыгравшая Балкани (1:0).

Видеообзор матча Динамо Загреб – Астана