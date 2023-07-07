Не зря сравнивают с Эденом Азаром: Мудрика сняли в "Макдональдсе" - забавное видео

Михаил Мудрик решил поесть вкусненького на досуге. Украинский футболист отдыхает от насыщенного сезона.

Михаил Мудрик был замечен в Макдональдсе. Вингер Челси не смог удержаться от того, чтобы немного "согрешить", пишет 24 Канал.

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Заслуженно позволил лишнего

Украинский футболист провел сложный сезон, отыграв первую половину кампании в составе Шахтера, отфеерив в УПЛ и ЛЧ, а вторую – в футболке Челси, потратив много времени на адаптацию и попав под шквал критики (причем дошел с молодежной сборной Украины до полуфинала молодежного Евро-2023). Михаил Мудрик решил немного отдохнуть от футбола и расслабиться, отведав вкусненького.

Звездный футболист был замечен в одном из помещений всемирно известной сети ресторанов быстрого питания "Макдональдс". Украинец заказывал себе еду в автомате самообслуживания, однако, что именно заказывал Мудрик – неизвестно. Однако даже если это было что-то очень калорийное, то Михаилу его проделку могут простить, поскольку он провел насыщенный сезон.

В социальных сетях начали смеяться, что украинский вингер стремится к тому, чтобы достичь физической формы как у Эдена Азара. Интересно, что когда Мудрик переходил в Челси, талантливого футболиста часто сравнивали именно с бельгийским игроком.

Видео, на котором Мудрик в "Макдональдсе":