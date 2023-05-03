Освистали и ослепили лазером: фанаты Арсенала "тепло" встретили Мудрика – демонстративное фото

Лондонское Челси 2 мая без шансов уступило Арсеналу 3:1. Фанаты "канониров" неприятно встретили на футбольном поле Михаила Мудрика, который в последний момент сменил Арсенал на Челси.

Украинский футболист начал поединок со скамейки запасных и появился на поле только во втором тайме. На 71-й минуте Михаил Мудрик вышел на поле вместо Энцо Фернандеса. 24 Канал.

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"Тебе нужно было переходить к нам"

В нескольких эпизодах украинец пытался брать игру на себя, но защита Арсенала надежно ликвидировала все старания Михаила на фланге. Однажды Мудрику удалось на скорости накрутить соперника и отдал навесную передачу. Но с ударом головой у Гаверца не сложилось.

Михаилу так и не удалось отличиться результативными действиями и спасти Челси от выездного поражения на "Эмирейтс" от Арсенала 3:1. Команда Александра Зинченко отпраздновала победу и вернула себе первое место в АПЛ.

Болельщики Арсенала "тепло" встретили Мудрика на футбольном поле. Они постоянно его освистывали, когда тот встречался с мячом, и лазерами зажгли лицо украинского футболиста "аристократов".

После матча Мудрик опубликовал в инстаграмме фото момент с лазером.



Фанаты Арсенала зажгли лазером лицо Мудрика / Скриншот из инстаграммы футболиста

Также болельщики "канониров" скандировали с трибун: "Тебе нужно было переходить к нам".

Такое поведение фанатов Арсенала вызвано тем, что зимой 2023 Мудрик одной ногой уже был в красной части Лондона. Но все перевернуло с ног на голову интерес и предложение Челси, которое принял Михаил. Такой выбор украинца сильно разозлил фанатов Арсенала, которые теперь вспоминают этот момент Михаилу, так и не ставшему "канониром".

Напомним, что Мудрик подписал контракт с "Челси" до конца июня 2031 года. При "аристократах" Михаил уже провел 14 матчей, в которых отличился двумя ассистами.

К слову. Челси никак не может выйти из кризиса. Клуб с 39 очками занимает 12 место в АПЛ. Преимущество зоны вылета составляет 9 баллов. В последний раз "аристократы" побеждали еще 11 марта, когда обыграли Лестер 1:3.