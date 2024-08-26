В результате него пострадали 15 областей нашей страны. К сожалению, есть погибшие и раненые.

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Реакция Романчука на обстрел Украины

Тяжелое утро для Украины прокомментировал двукратный призер Олимпийских игр-2020 в Токио Михаил Романчук. В своих соцсетях пловец отметил, что из-за ракетных ударов России украинцы остались без электричества и воды.

Вот такое утро выдалось для всех украинцев. Почти все города страны были массово атакованы. Ни электричества, ни воды,

– написал Романчук.



Михаил Романчук прокомментировал ракетную атаку на Украину / Скриншот со сторис спортсмена

Титулованный украинский пловец также призвал всех присоединиться к сбору на дроны для подразделения КОРД, донатеры которого могут выиграть два смартфона Flip 6 Olympic Edition с автографами семьи Романчуков.