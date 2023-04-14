На коронной дистанции: пловец Романчук получил вторую лицензию на Олимпийские игры-2024

Двухкратный призер Олимпийских игр Михаил Романчук успешно выполнил норматив на 1500 метров. Украинец третий раз выступит на этой дистанции на ОИ.

В столице Швеции продолжаются соревнования Stockholm Open. Сборная Украины по плаванию получила третью олимпийскую лицензию на Игры-2024 в Париже.

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Триумфальное выступление украинца

Михаил Романчук выполнил норматив в заплыве на 1500 метров вольным стилем. В финале украинец показал результат, близкий к личному рекорду – 14:40.21 минут, опередив олимпийский норматив почти на 20 секунд.

Таким образом, у Украины уже есть три лицензии на Олимпиаду, две из которых получил Романчук.

Олимпийские лицензии Украины по плаванию

Михаил Романчук – 400 метров, вольный стиль

Александр Желтяков – 200 метров, спина

Михаил Романчук – 1500 метров, вольный стиль

Последний заплыв на Stockholm Open Михаил проведет в воскресенье, 16 апреля. Соревнования на дистанцию в 800 метров вольным стилем пройдут в формате квалификационных заплывов и финалов.

Напомним, что Михаил Романчук является двукратным призером Олимпийских игр В Токио-2020 украинец завоевал "бронзу" на 800 метров, а серебряную медаль на коронную дистанцию в 1500 метров вольным стилем. Именно на этой дистанции Романчук дебютировал на Олимпийских играх в Рио-2016.