На коронной дистанции: пловец Романчук получил вторую лицензию на Олимпийские игры-2024
Двухкратный призер Олимпийских игр Михаил Романчук успешно выполнил норматив на 1500 метров. Украинец третий раз выступит на этой дистанции на ОИ.
В столице Швеции продолжаются соревнования Stockholm Open. Сборная Украины по плаванию получила третью олимпийскую лицензию на Игры-2024 в Париже.
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Триумфальное выступление украинца
Михаил Романчук выполнил норматив в заплыве на 1500 метров вольным стилем. В финале украинец показал результат, близкий к личному рекорду – 14:40.21 минут, опередив олимпийский норматив почти на 20 секунд.
Таким образом, у Украины уже есть три лицензии на Олимпиаду, две из которых получил Романчук.
Олимпийские лицензии Украины по плаванию
- Михаил Романчук – 400 метров, вольный стиль
- Александр Желтяков – 200 метров, спина
- Михаил Романчук – 1500 метров, вольный стиль
Последний заплыв на Stockholm Open Михаил проведет в воскресенье, 16 апреля. Соревнования на дистанцию в 800 метров вольным стилем пройдут в формате квалификационных заплывов и финалов.