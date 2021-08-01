Романчук на финише вырвал серебро Олимпиады у немца: как это было – видео

Украинский пловец Михаил Романчук получил вторую медаль на Олимпийских играх. Романчук сумел завоевать первое для Украины серебро в Токио.

"Серебряный" рывок Романчука

В финальном заплыве на дистанции 1500 метров вольным стилем Романчук вел ожесточенную борьбу с американцем Робертом Финком и немцем Флорианом Веллбруком.

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Финк, как и в заплыве на 800 метров, продемонстрировал удивительный финиш. Американец, как акула, опередил соперников и финишировал первым.

Борьба за серебро развернулась между нашим Романчуком и двукратным чемпионом мира немцем Веллбруком. На заключительных 50 метрах Михаил уступал Флориану.

Но финальный рывок буквально на последних метрах дистанции позволил Романчуку финишировать на второй строчке – серебро.

Видео финального заплыва