Лидер сборной Украины будет готовиться к ОИ-2024 в спорткомплексе, который обстреляла Россия

Украинский пловец Михаил Романчук уже получил лицензию на Олимпийские игры в Париже-2024. К важнейшим соревнованиям четырехлетия наш чемпион будет готовиться в Украине.

У Михаила Романчука уже есть две награды на Олимпийских играх. Пополнить свою медальную копилку украинский пловец надеется в Париже.

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Романчук помог восстановить бассейн в Днепре

Чтобы лучше подготовиться к Играм-2024 Романчук анонсировал свое возвращение к тренеру Петру Нагорному, под руководством которого он стал двукратным олимпийским призером.

К стартам нового сезона украинский чемпион будет готовиться в бассейне спорткомплекса "Метеор" в Днепре, который в августе был обстрелян российскими террористами. Прославленный спортсмен был одним из волонтеров, которые помогли быстро восстановить спортивное сооружение.

После того, как в Днепре подвели бассейн, я на следующее утро сразу позвонил директору, сказал ему, что хочу помочь финансово для восстановления бассейна. Значительную сумму средств я переправил для восстановления. В понедельник, 2 октября, мы выезжаем на тренировочный сбор именно в город Днепр,

– рассказал Романчук.

Напомним, что 15 августа террористическая федерация нанесла массированный ракетный удар по Украине. Одна из ракет преступников попала в спортивный комплекс "Метеор", нанеся легендарному сооружению значительные повреждения.

Однако благодаря общим усилиям волонтеров и спортсменов важеный объект Украины возобновил свою работу.