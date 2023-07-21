Мудрик зажигает в Челси, украинец мощными ударами поиздевался над голкиперами: яркое видео

Лондонское Челси улетело в американское турне. Вместе с "синими" в США отправился и Михаил Мудрик.

Однако в первом матче против Флориды Мудрик не участвовал. И без Михаила Челси одержало легкую победу над Рексемом 5:0. Дубль в этой игре оформил Иен Матсен, также по голу в активе Конор Галлахера, Кристофера Нкунку и Бена Чилвелла.

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Вскоре может впервые сыграть под руководством Почеттино.

Это была первая победа Маурисио Почеттино во главе лондонского клуба.

Уже 23 июля "аристократы" сыграют следующий матч против Брайтона. Накануне прессслужба "синих" опубликовала видео по тренировке с участием Мудрика.

Михаил солидно поиздевался над голкиперами Челси, забив все свои удары с разных позиций и обеих ног.

Он вернулся,

– подписали в Челси.

Тренировки Мудрика в Челсе: смотрите видео

Напомним, что из-за травмы Мудрик не смог помочь сборной Украины U-21 во всех матчах Евро-2023. Он пропустил все поединки группового раунда, но в плей-офф сыграл против Франции и Испании. В игре против французов левый вингер Челси успел заработать пенальти и отдать роскошный ассист на Георгия Судакова.

В свои первые месяцы в лондонском клубе Мудрик провел 17 официальных матчей, в которых отличился 2 ассистами.

К счастью, новый тренер Челси доверяет Михаилу и оставил его в команде на следующий сезон. Хотя было много слухов о возможном трансфере в другой коллектив, если поступит солидное предложение.

Во время американского турне Челси также сыграет против Ньюкасла, Фулхэма и Дортмундской Боруссии. Уже 13 августа "синие" сыграют свой первый тур АПЛ-2023/2024 против Ливерпуля.