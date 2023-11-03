Челси объявило о возвращении Мудрика: впереди игра против лидера АПЛ

Челси продолжает подготовку к лондонскому дерби против Тоттенхэма. В преддверии поединка поклонники "синих" получили положительные новости из расположения своего любимого клуба.

Перед началом 11 тура АПЛ-2023/2024 к общей группе Челси присоединился Михаил Мудрик. 22-летний левый вингер полностью восстановился от травмы, не позволившей ему сыграть в предыдущем туре против Брентфорда (0:2) и в Кубке английской лиги против Блэкберна (2:0).

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Вовремя возвращения украинца

Футболист сборной Украины готов помочь команде в игре против Тоттенхэма, которая пройдет уже 6 ноября. Михаил стал единственным игроком "синих", покинувшим лазарет команды. Остальные футболисты продолжают свое восстановление.

Украинец получил растяжение мышц в самый ненужный момент, когда Михаил начал набирать форму и раззабивался. Тренерскому штабу Челси следует надеяться, что Мудрик вернулся в игру в той же красивой форме.

Матч АПЛ Тоттенхэм – Челси начнется 6 ноября в 22:00 (по Киеву).

Мудрик в текущем сезоне-2023/2024 уже провел 9 поединков, в которых забил 2 гола (оба в рамках АПЛ). Это первые мячи Михаила в футболке Челси. До этого в прошлом сезоне он как бы ассистировал (дважды).