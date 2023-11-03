Челси объявило о возвращении Мудрика: впереди игра против лидера АПЛ
Источник:официальный сайт Челси
Челси продолжает подготовку к лондонскому дерби против Тоттенхэма. В преддверии поединка поклонники "синих" получили положительные новости из расположения своего любимого клуба.
Перед началом 11 тура АПЛ-2023/2024 к общей группе Челси присоединился Михаил Мудрик. 22-летний левый вингер полностью восстановился от травмы, не позволившей ему сыграть в предыдущем туре против Брентфорда (0:2) и в Кубке английской лиги против Блэкберна (2:0).
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Вовремя возвращения украинца
Футболист сборной Украины готов помочь команде в игре против Тоттенхэма, которая пройдет уже 6 ноября. Михаил стал единственным игроком "синих", покинувшим лазарет команды. Остальные футболисты продолжают свое восстановление.
Украинец получил растяжение мышц в самый ненужный момент, когда Михаил начал набирать форму и раззабивался. Тренерскому штабу Челси следует надеяться, что Мудрик вернулся в игру в той же красивой форме.Обратите внимание! Матч АПЛ Тоттенхэм – Челси начнется 6 ноября в 22:00 (по Киеву).
Мудрик в текущем сезоне-2023/2024 уже провел 9 поединков, в которых забил 2 гола (оба в рамках АПЛ). Это первые мячи Михаила в футболке Челси. До этого в прошлом сезоне он как бы ассистировал (дважды).
- Челси подходит к этому выездному противостоянию в статусе андердога, ведь Тоттенхэм единолично лидирует в турнирной таблице АПЛ, набрав 26 баллов. А это на два очка больше, чем у второго Арсенала. Даже уход главного нападающего и капитана Гарри Кейна не повлиял негативно на выступления "шпор".
- "Синие" же под руководством Маурисио Почеттино с 12 баллами идут 11-ми.