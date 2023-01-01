На шаг ближе к мечте: Мудрик согласовал контракт с Арсеналом

Михаил Мудрик со своей стороны делает все возможное, чтобы претворить в реальность свой трансфер в Арсенал. Лондонскому клубу осталось только договориться с Шахтером.

Михаил Мудрик успел согласовать личные условия с Арсеналом. Стороны договорились о 5-летнем контракте для украинского вингера.

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Сага продолжается

Но это еще не дарит зеленый свет Мудрику для перехода в состояние "канониров". Решающее слово за Шахтером. Клубы продолжают дискуссию о потенциальном трансфере.

Шахтер отклонил первое предложение Арсенала, которое предусматривало 55 миллионов фунтов за игрока плюс бонусы. Впоследствии "канониры" сделали второе улучшенное предложение "горнякам" за Мудрика. Финансовые детали запроса Арсенала еще не раскрываются.

Михаил Мудрик в текущем сезоне провел 18 матчей за "Шахтер", в который отличился 10 раз и отдал 8 голевых передач. Трансфермаркт оценивает украинского вингера в 40 миллионов евро. Донецкий клуб хочет выручить за Мудрика 85 миллионов.