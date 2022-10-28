Мудрик установил рекорд Шахтера в матче против Селтика: он превзошел свое же достижение

Полузащитник донецкого Шахтера Михаил Мудрик показывает феноменальную игру за команду. И устанавливает новые достижения и рекорды.

Шахтер официально сообщил, что Мудрик установил рекорд клуба по скорости. В матче против Селтика на выезде в Лиге чемпионов 25 октября футболист разогнался до 36,6 километра в час.

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В Шахтере отметили, что это новый рекордный показатель в клубе с момента отслеживания.

Предыдущий рекорд составил 34,9 километра в час. И его тоже установил Мудрик. И сделал это игрок в матче против того же Селтика, только 14 сентября. Тогда это был "лучший результат Шахтера в скорости за последние 4 года".

Следует отметить, что Мудрик забил гол в ворота Селтика, принеся ничью для Шахтера. Благодаря этому команда гарантировала себе как минимум третье место в группе, а затем и выход в еврокубковую весну. И сохранила шансы сразиться за второе место в группе, которое дает право выступить в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В то же время у портала Transfermarkt есть несколько других данных относительно самого быстрого игрока. В октябре 2021 года там опубликовали данные о самых быстрых игроках в Лиге чемпионов. И там первое место занимал другой игрок "горняков" того времени – Маркос Антонио. А его скорость составляла 38,6 километра в час.