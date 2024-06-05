Михаил Мудрик не поможет сборной Украины на Олимпиаде-2024: в чем причина

Челси приняло решение не отпускать Михаила Мудрика на Олимпийские игры-2024. Кроме украинца не отпустят также аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса.

Олимпийская сборная Украины по футболу уже начала активную подготовку к турниру. Руслан Ротань рассчитывал на Михаила Мудрика, который должен был бы помочь команде.

Читайте также Слабое место Мудрика: Забарный поделился мыслями о вингере Челси

Почему Мудрик может пропустить Олимпиаду

Руководство Челси не хочет, чтобы Мудрик и Фернандес пропустили летний этап подготовки к новому сезону. Особенно, учитывая тот факт, что у "пенсионеров" теперь новый тренер.

Энцо Марески хочет видеть на тренировках всех футболистов без исключения. Кроме того, в Челси опасаются возможных травм игроков на Олимпийских играх.

Олимпиада-2024 состоится с 24 июля по 9 августа.

Отметим, что сборные Украины и Аргентины попали в одну группу на Играх. В квартете B команды сыграют с Марокко и Ираном.