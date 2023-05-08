Мудрик посетил финал теннисных соревнований в Мадриде в компании легенды Реала: неожиданное видео

Михаил Мудрик успевает не только адаптироваться в лондонском Челси, но и наслаждаться другими видами спорта. Украинский футболист "аристократов" на несколько часов забыл о футболе.

7 мая на мадридском корте состоялось жаркое финальное противостояние между Карлосом Алькарасом Гарфией и немцем Яно-Леннардом Штруффом. Поединок длился 2 часа 27 минут, а за этим финалом с трибун наблюдал сам Михаил Мудрик, пишет 24 Канал.

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Приехал на фарт для испанского теннисиста

Украинский футболист Челси прилетел на мужской финал одиночного разряда, чтобы своими глазами увидеть интересный поединок. Матч украинец посетил в белой рубашке и в черных очках, придавших его стилю серьезности. Михаил попал в объектив одной из телекамер.

Интересно, что теннисный финал ATP 1000 в Мадриде прошел на следующий день после того, как Челси провело свой выездной матч против Борнмута. В этом поединке "аристократы" наконец-то прервали свою негативную серию и победили со счётом 1:3. Мудрик вышел из старта, получил желтую карточку и отыграл 63 минуты. Тогда вместо него на поле появился Рахим Стерлинг.

Украинский левый вингер "синих" наблюдал за теннисным финалом с другом и в компании легенды мадридского Реала Рауля, сидевшего через несколько мест от нашего Михаила.

Отметим, что сам Михаил любит поиграть в теннис.

Мудрик приехал на финал ATP 1000 в Мадриде: смотрите видео



Мудрик посетил финал ATP 1000 в Мадриде / Фото из инстаграмма Михаила

Такой приезд Мудрика на теннисные соревнования украинские болельщики футбола оценили не слишком положительно. Многие начали писать, что лучше бы это время Михаил уделил тренировочному процессу, чем другим видам спорта. Ведь футболист никак не впечатляет в футболке Челси.

Вероятно, 7 мая у футболистов Челси был заслуженный выходной, который они получили после победы.

За 15 матчей Мудрик до сих пор не забил дебютный гол за лондонский клуб, но имеет в своем активе уже 2 ассиста.

К слову. Победителем мужского финала ATP 1000 в Мадриде стал местный теннисист Алькарас, который в пяти сетах одолел Штруффа – 3:2 (6:4, 3:6, 6:3).

Челси же после победы над клубом другого украинца Ильи Забарного, который весь матч провел на скамейке запасных, поднялось на 11 место. Теперь у команды Фрэнка Лэмпарда 42 очка. До десятого Фулхэма отставание в 3 балла.