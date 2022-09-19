В пару к Салаху: Ливерпуль включился в борьбу за лидера Шахтера

Михаил Мудрик вызвал серьезный энтузиазм на трансферном рынке. Топовые клубы Европы готовы подписать вингера уже зимой.

В течение последнего трансферного окна украинские футболисты пользовались спросом на трансферном рынке. Многие наши игроки сменили клубы, однако на выход из УПЛ трансферов не было.

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Остался в Шахтере и Михаил Мудрик, которым активно интересовались Байер, Брентфорд и Арсенал. После успешного старта сезона появились новые претенденты на игрока.

Как сообщают европейские СМИ, Ливерпуль и Севилья попытаются подписать Михаила уже в ближайшую зиму. Кроме того, интерес к Мудрику не потеряли Арсенал и Милан.

Мудрик – лидер Шахтера В этом сезоне Михаил стал настоящим лидером Шахтера в пяти матчах за "горняков" он забил 3 гола и отдал два ассиста. Именно украинец лидирует по системе гол+пас в Лиге чемпионов среди всех игроков (2+2). Читайте также Переход Мудрика в Эвертон сорвался из-за 100-миллионного трансфера МЮ Сам Шахтер тоже неплохо начал сезон. В УПЛ дончане взяли 10 очков в четырех играх и занимают второе место. А в ЛЧ команда Игоря Йовичевича разгромила на выезде Лейпциг (4:1) и сыграла вничью с Селтиком (1:1).