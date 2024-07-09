Впечатлил нового тренера: у Мудрика был длительный разговор с Мареско

Михаил Мудрик провел тренировку с Челси под руководством нового тренера. Он сумел впечатлить Энцо Мареско.

В конце сезона-2023/2024 Челси официально объявило об уходе Маурисио Почеттино. Уже позже вместо него назначили Энцо Мареско.

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Что было на тренировке Челси

Михаил Мудрик удивил тренерский штаб команды тем, что не использовал дополнительные дни отдыха после Евро-2024, а сразу же присоединился к тренировочному сбору.

После первой тренировки украинец провел длительную беседу с новым наставником, когда все игроки отправились отдыхать. В команде надеются, что после нестабильного сезона, Михаил Мудрик покажет хорошую форму и станет основным футболистом "пенсионеров".

В сезоне-2023/2024 Михаил Мудрик отметился за Челси лишь 7 забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Напомним, что Челси не отпустило полузащитника на Олимпиаду-2024, чтобы усилить олимпийскую сборную Украины Руслана Ротаня.