Сложный старт: Мудрик получит шанс дебютировать за Челси в матче против Ливерпуля

Главный тренер Челси Грэм Поттер оценил шансы Михаила Мудрика дебютировать за лондонский клуб как можно быстрее. Украинский вингер может получить возможность уже в субботнем матче против Ливерпуля

Грэмм Поттер оценил качества новичка Челси Михаила Мудрика. Также английский коуч анонсировал появление украинского вингера на поле в футболке "аристократов".

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Сложный дебют Михаила

Поттер засыпал Мудрика комплиментами, но напомнил, что игроку нужно еще работать.

Мудрик смотрится очень хорошо. Молодой, интересный, обладает фантастической быстротой. Мы должны помочь ему адаптироваться. В последнее время он не так много играл в футбол, хотя хорошо тренировался,

– рассказал Поттер.

Также Поттер отметил, что таки оценит Михаила в матче против Ливерпуля, но с первых минут украинец вряд ли сыграет.

У Михаила есть шанс дебютировать в поединке против Ливерпуля. Посмотрим, как много он сможет сыграть. 90 минут он еще не потянет, но на каком-то этапе матча выйдет на поле,

– рассказал тренер Челси.

Напомним, что Челси встретится с Ливерпулем в рамках 21 тура АПЛ. Матч намечен на 21 января, субботу. Начало встречи состоится в 14.30.







